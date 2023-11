Instituto de Física de São Carlos apresenta "Paleontologia em 60 minutos"

Crédito: Divulgação

O Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP) apresenta no próximo dia 22 do corrente mês, às 19h, no Auditório “Prof. Sérgio Mascarenhas, mais uma edição do programa “Ciência às 19h”, com a participação do professor Tito Aureliano, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (DINOlab - UFRN), que dissertará sobre o tema "Paleontologia em 60 minutos".

Tendo em consideração que a humanidade surgiu há pelo menos 300 mil anos e que já foi alvo de inúmeras doenças e desastres naturais, sobretudo com a crescente mudança climática, o certo é que todos esses desafios também foram enfrentados por outros seres que dominaram este planeta no passado, incluindo dinossauros, que aqui resistem a todos os mesmos desafios há mais de 233 milhões de anos.

Nesta edição do encontro, o paleontólogo convidado apresentará um olhar para o passado para que se possa compreender como diferentes grupos de organismos sobreviveram a esses desafios e o que eles têm a ensinar sobre o nosso futuro. Transmissão ao vivo no Canal Youtube do programa "Ciência às 19 Horas".

