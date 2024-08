Instituto Acorde pede apoio para aquisição de uma Van para o transporte dos assistidos pela organização

SIGA O SCA NO

O Instituto ACORDE (anteriormente denominada Associação de Capacitação, Orientação e Desenvolvimento do Excepcional), com sede na rua José Luiz Olaio n° 290, Jardim Ricetti vem solicitar apoio para a aquisição de um veículo Sprinter Van de 16 lugares, destinado ao transporte de crianças, adolescentes e adultos atendidos pela nossa organização.

O Instituto é reconhecido pela excelência na prestação de serviços a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Síndrome de Down e outras deficiências. É oferecido acompanhamento educacional, psicológico e terapêutico, além de vivências culturais e esportivas, oficinas de artes e assistência em geral, visando uma maior integração e inclusão social dos assistidos e suas famílias.

A aquisição do veículo é fundamental para garantir o transporte seguro e adequado, permitindo que os beneficiários

Quem tiver interesse em colaborar, clique aqui ou entre em contato: (16) 3372-2548

Leia Também