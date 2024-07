Instituições públicas e privadas se unem em São Carlos para discutir a redução da poluição plástica do meio ambiente

Representantes da academia, de instituições de pesquisa, indústria, cooperativas, poder público e sociedade estarão juntos nesta quinta-feira, 18 e sexta-feira, 19, focados em discutir ações que visem a diminuição da poluição plástica no meio ambiente. De acordo com um estudo publicado em setembro de 2023 na revista científica Marine Pollution Bulletin, os 5.570 municípios brasileiros geram 3,44 milhões de toneladas anuais de resíduos plásticos que podem acabar no oceano Atlântico.

A discussão norteia o 1º Workshop Midas Mongaru: Circularidade na Cadeia de Plástico, promovido pelo INCT Midas, Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e INCT Circularidade em Materiais Poliméricos, coordenado pela Embrapa Instrumentação, que vai sediar o evento, a partir das 8h30.

O objetivo do workshop é gerar um debate que conecte os diversos atores incluindo educadores dedicados às questões da sustentabilidade e educação empreendedora, que podem ser potenciais colaboradores para minimizar o impacto da poluição plástica.

Plano de ações

Com formato interativo e colaborativo, o workshop será composto de seis painéis temáticos, com apresentação de alguns casos de sucesso e desafios envolvendo logística reversa, educação ambiental, legislação e políticas públicas, uso de plásticos biodegradáveis e de fontes renováveis, educação empreendedora, além do design para a circularidade.

Ao final do evento, os organizadores pretendem formalizar um plano de ações e de compromissos para levar adiante propostas resolutivas apontadas durante os dois dias de discussões. De acordo com a professora Alessandra Lucas da UFSCar, a partir dos casos de sucesso, muitos desafios serão apresentados e escolhidos para ações a curto, médio e longo prazo.

“Planos de ação em âmbito local, regional e nacional serão traçados, de forma a direcionar as atividades da Rede Midas Mongaru e do INCT Circularidade em Materiais Poliméricos. Não queremos reinventar a roda da circularidade dos plásticos, mas fazê-la girar conectando atores importantes deste sistema”, afirma a professora.

O evento é apoiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FAI-UFSCar) e Departamento de Engenharia de Materiais (DEMa-UFSCar).

Proposta Rede Mongaru

A Rede Midas Mongaru foi criada por docentes do DEMa, integrantes do INCT Midas de Tecnologias Ambientais e também do INCT Circularidade em Materiais Poliméricos com a proposta de aproximar e fomentar o debate entre a academia, setor produtivo e demais atores responsáveis pela geração, coleta, reutilização de resíduos plásticos, além de órgãos públicos que regulamentam o setor.

Mongaru, na língua Tupi Guarani significa “Alimentar os Pássaros”. Na cultura indígena o alimento não representa apenas a comida, mas sim tudo aquilo que alimenta a vida, a alma e a comunidade. Nesta Rede, o alimento é o conhecimento, o saber, seja ele teórico, prático ou tácito, a ser trocado entre os atores da cadeia de plásticos, para juntos buscar soluções mais efetivas para a questão da sustentabilidade nos tempos atuais.

O que são INCTs?

Os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCTs), criados em 2008, têm o objetivo de promover ações que fortaleçam colaborações com grupos de excelência de países líderes na respectiva área de atuação, facilitando a inserção da ciência e tecnologia brasileira no cenário internacional.

O programa é conduzido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), CNPq, em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e diversas fundações de amparo à pesquisa estaduais. O INCT Circularidade em Materiais Poliméricos é apoiado pela Fapesp.

A programação completa do 1º Workshop Midas Mongaru: Circularidade na Cadeia de Plástico pode ser conferida aqui.

