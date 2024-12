Instabilidades perdem força sobre o estado de São Paulo e temperaturas voltam a subir

Sexta-feira começou com céu claro - Crédito: SCA

Sexta-feira (06/12)



As instabilidades perdem força sobre o estado de São Paulo e o sol aparecerá entre nuvens. Entretanto, ainda há previsão de pancadas de chuva de forma isolada, principalmente no período da tarde. Temperaturas em elevação.

Sábado (07/12) e Domingo (08/12)



O dia começa com céu parcialmente nublado n e sem chuva no estado de São Paulo, durante o período da manhã de sábado. Contudo, à aproximação de uma nova frente fria que atua no estado do Paraná, causará a formação de áreas de instabilidade, com chuvas com trovoadas isoladas, principalmente no oeste, sul e leste do estado, a partir do da tarde de sábado e durante o dia de domingo. Temperaturas estáveis. (IPMET)

