Inscrições para cursos na Fesc terminam nesta sexta-feira (31)

A Fundação Educacional São Carlos (FESC) está com inscrições abertas até sexta-feira, 31 de janeiro, para uma variedade de cursos oferecidos por meio da Universidade Aberta da Terceira Idade (UATI), Universidade Aberta do Trabalhador (UNIT), Programa de Inclusão Digital (PID) e do Centro Esportivo e Cultural.

As matrículas devem ser feitas presencialmente nos seguintes locais:

Campus I (Vila Nery) : Rua São Sebastião, 2.828, das 7h às 19h.

Campus II (Vila Prado): Rua Itália, 756, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Para se inscrever, é necessário apresentar um documento com foto, comprovante de residência atualizado e, no caso de atividades físicas, um atestado médico.

Cursos Disponíveis

Centro Esportivo e Cultural : Hidroginástica, natação (iniciante e avançada), pilates com aparelho.

UNIT : Corte e costura, inglês (iniciante e intermediário), patchwork.

PID : Mídias sociais, internet, smartphone, Canva, pacote Office, CapCut, Roblox Studio, hardware, informática com robótica.

UATI: Artesanato, teatro, yoga, meditação, pilates, dança, espanhol, jogos recreativos, revitalização de adultos, entre outros.

As aulas começam no dia 10 de fevereiro, com opções de horários nos turnos da manhã, tarde e noite. Detalhes sobre carga horária, valores, horários e bolsas de estudo estão disponíveis no site oficial da FESC: www.fesc.com.br.

Contato

Para mais informações, entre em contato pelos telefones:

Campus I (Vila Nery) : (16) 3362-0580, 3362-0581, 3362-0582.

Campus II (Vila Prado): (16) 3375-3285.

