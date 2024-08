Inscrições abertas para vagas em residências médicas e multiprofissionais da UFSCar

Médico - Crédito: © Marcelo Camargo/Agência Brasil

Estão abertas as inscrições para os Programas de Residências Médicas e Multiprofissionais em Saúde, oferecidos pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). As atividades têm início em 2025 e as inscrições podem ser realizadas até o próximo dia 5 de setembro, por meio do Exame Nacional de Residência Médica (Enare), organizado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), que administra o Hospital Universitário (HU). ) da UFSCar.

No total, são 39 vagas, distribuídas da seguinte forma: são 10 vagas para as Residências Médicas, organizadas entre os Programas em Clínica Médica, em Pediatria e em Medicina de Família e Comunidade, e 29 vagas para as Residências Multiprofissionais, organizadas entre os Programas de Saúde da Família, Atenção à Saúde Mental e Atenção à Saúde do Adulto e do Idoso.

As provas serão aplicadas no dia 20 de outubro em mais de 60 cidades do Brasil. Todas as informações sobre o processo e as orientações para inscrição estão nos editais, disponíveis no site do Enare ( https://bit.ly/4g0cL94 ).

