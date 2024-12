Inquéritos contra o SAAE investigam a perda de água tratada e qualidade da água

ESTACAO ESPRAIADO SAAE SAO CARLOS -

O Ministério Público do Estado de São Paulo, através de seus promotores do meio ambiente e urbanismo de São Carlos vai realizar nesta quarta-feira, 11 de dezembro, a partir das 18h, na Escola Estadual Adu Kemel Dibo, no Jardim dos Coqueiros, na Zona Leste, uma audiência pública com a presença de dirigentes do SAAE e ativistas ambientais, para se debater a qualidade da água do município. Na reunião desta quarta-feira, dirigentes e técnicos do SAAE devem apresentar as medidas tomadas para solucionar ou mitigar os problemas.

A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de São Carlos apresentou em agosto deste ano o “Diagnóstico Ambiental Participativo: captação de água do Espraiado”, que foi anexado ao Inquérito Civil 2021, que tem apurado medidas necessárias à preservação do entorno dos locais de captação de água do SAAE de São Carlos no Córrego do Monjolinho e no Ribeirão Feijão.

As análises foram realizadas em oito pontos de coleta nos Córregos Ponte de Tábua e São Rafael – De acordo com as análises, dois pontos (um Córrego São Rafael, próximo à Fazenda Dois Portões), o outro no Córrego Ponte de Tábua, Av. Dr. Aurélio Catani, foram considerados “pontos críticos” por altas concentrações de coliformes fecais.

Fontes ligadas à UFSCar revelam que as visitas técnicas mostraram as irregularidades: drenagem deficitária das águas pluviais da rodovia Washington Luiz resultando em vários pontos a erosão com acúmulo de resíduos / assoreamento dos córrego; pressão antrópica observada está relacionada ao seu uso e ocupação; cultivo de cana-de-açúcar e hortaliças na APP; depósito de resíduos sólidos recicláveis – aumento de áreas loteadas contíguas à APP; atividade agropastoril na APP; desmatamento, supressão e fragmentação da vegetação em vários trecho próximos à APP ocorre também muitos descartes.

Os dois principais inquéritos contra o SAAE são o que investiga a perda de água tratada na rede de distribuição (cerca de 40%) e o que investiga a qualidade da água nas captações superficiais. Foi constatado que a água chega limpa até a junção do Monjolinho com o Córrego Ponte de Tábua e depois fica muito suja, quase esgoto puro.

Leia Também