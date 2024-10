Inovações tecnológicas em Saúde são tema de evento gratuito que acontece em São Carlos

Workshop é aberto a empresários, gestores, pesquisadores, estudantes e interessados - Crédito: Pixabay

No próximo dia 15 de outubro, a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) sedia o Workshop de Inovações Tecnológicas na área da Saúde, uma parceria entre o Hospital Universitário (HU) da UFSCar e a unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) UFSCar-Materiais. O evento será realizado das 9h30 às 18h, em formato presencial, no auditório do edifício Sérgio Mascarenhas, na área Norte do Campus São Carlos da UFSCar. A atividade é gratuita e aberta a gestores, profissionais de saúde, empresários, pesquisadores, estudantes, docentes e demais interessados pela temática.

O principal objetivo do Workshop é fomentar o desenvolvimento de parcerias no campo da inovação em saúde envolvendo a Embrapii e Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh/MEC) e promovendo o desenvolvimento interdisciplinar em saúde.

Programação

O evento terá palestras e mesas-redondas para apresentação de diferentes aspectos da temática central do Workshop, além de espaço para compartilhamento de experiências e casos entre os palestrantes e os participantes.

A abertura das atividades será às 9h30h. Em seguida, às 10h30, a palestra "Fomento para o setor da saúde - conheça o modelo Embrapii" será apresentada por Fábio Cavalcante, coordenador de Relações com o Mercado, da Embrapii. Às 11h, o tema será "A pesquisa e a inovação tecnológica em saúde na rede Ebserh", conduzido por Felipe Roitberg, coordenador de Gestão da Pesquisa e Inovação Tecnológica em Saúde, da Ebserh. Para encerrar as atividades da manhã, às 11h30, Thiago Russo, gerente de Ensino e Pesquisa do HU, fala sobre "O HU-UFSCar e a pesquisa clínica".

Na parte da tarde, a programação tem início às 14h, com a mesa-redonda "Produtos para a saúde - inovação em saúde para melhoria dos cuidados". O tema será mediado por Thiago Russo e terá a participação de Andrea Guará, da empresa Wama Diagnóstica; Gustavo Vallo, da Manish; e Ronaldo Censi Faria, docente do Departamento de Química (DQ) da UFSCar.

A segunda mesa-redonda começa às 16 horas, com o tema "Dificuldades e oportunidades na fabricação de insumos farmacêuticos no Brasil". O debate será mediado por Arlene Corrêa, docente do DQ, e terá a participação de Glaucius Oliva, professor do Instituto de Física da USP-São Carlos; Jardel Alves Moreira, da Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A; e Norberto Peporine Lopes, coordenador do Polo de Ribeirão Preto do INOVA-USP.

A programação completa do evento pode ser acessada no Instagram da Embrapii-UFSCar (@embrapii_ufscar_materiais) e as inscrições devem ser feitas por este formulário (https://bit.ly/3zEUmOR).

