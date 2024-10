Incêndios causam transtornos aos moradores de São Carlos nesta terça-feira (1º)

Fumaça de queimada avança sobre São Carlos nesta terça-feira - Crédito: redes sociais

Nesta terça-feira, 1º de outubro, moradores de São Carlos enfrentam problemas causados por queimadas na região. O portal São Carlos Agora recebeu relatos de focos de incêndio nas áreas da Vila Elizabeth e Jockey Clube.

Com as altas temperaturas e o clima seco, as chamas têm se alastrado rapidamente pela vegetação, gerando uma camada de fumaça que toma conta do céu da cidade, afetando a qualidade do ar e causando desconforto à população.

