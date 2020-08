Incêndio atinge área de mata e assusta moradores no Cidade Aracy e Abdelnur

Incêndio em mata assustou moradores - Crédito: Whatssapp SCA

Um incêndio em uma mata nos fundos dos bairros Cidade Aracy e Residencial Eduardo Abdelnur assustou os moradores na tarde desta terça-feira (12). Eles informaram que ligaram para o Corpo de Bombeiros, mas devido o acúmulo de ocorrências, não seria possível encaminhar uma viatura naquele mesmo.

Com medo que o fogo atingisse as casas, os próprios moradores combateram as chamas com baldes e mangueiras. Não há registro de feridos.

Umidade do ar

O nível de umidade do ar baixo favorece a ocorrência de queimadas. Este índice chegou aos 24% na tarde de hoje, o que é considerado estado de atenção.

