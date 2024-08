IFSP São Carlos realiza o 3º Encontro de Ensino, Cultura e Sociedade

SIGA O SCA NO

IFSP São Carlos será o palco do 3º Encontro de Ensino, Cultura e Sociedade - Crédito: Divulgação

Será realizado no campus São Carlos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP, o 3º Encontro de Ensino, Cultura e Sociedade (Enecs).

A finalidade do evento é objetivo reunir pesquisadores(as), educadores(as), educandos(as) é discutir os desafios e possibilidades do ensino no contexto educacional, sociocultural e político contemporâneo.

As submissões de trabalhos (resumos simples ou resumos expandidos) podem ser realizadas até o dia 12 de outubro.

Cronograma

Submissões de propostas (resumos simples e resumos expandidos) para Apresentação no III Enecs - até 12 de outubro

Divulgação da lista de resumos simples e resumos expandidos aprovados para Apresentação no III Enecs – até 15 de outubro.

Apresentações dos resumos simples e resumos expandidos – até 19 de outubro

Submissões de propostas (resumos simples e resumos expandidos) para Publicação nos Anais do III Enecs – até 14 de novembro

Divulgação da 1ª lista de resumos simples e resumos expandidos aprovados para publicação nos Anais do III Enecs e 2ª lista de resumos simples e resumos expandidos aprovados com necessidade de correções/ajustes para publicação nos anais do III Enecs – até 4 de dezembro

Envio da versão corrigida dos resumos simples e resumos expandidos aprovados com necessidade de correções/ajustes para publicação nos anais do III Enecs – até 18 de dezembro

Divulgação da listagem final de resumos simples e resumos expandidos aprovados para publicação nos anais do III Enecs – 26 de fevereiro de 2025.

Poderão inscrever trabalhos (pesquisa ou relato de experiência) no III Enecs estudantes e professores/servidores de instituições de Educação Básica e Ensino Superior. Acesse o site do III Enecs: https://enecs.scl.ifsp.edu.br/index.php/enecs.

