IFSP São Carlos abre inscrições o para Curso Técnico em Manutenção Aeronáutica em Célula

Crédito: Divulgação

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo IFSP Campus São Carlos lançou o Edital nº 1/2025 - DRG/SCL/IFSP, de 17 de janeiro de 2025, para seleção de candidatos às vagas remanescentes e cadastro reserva do curso Técnico em Manutenção Aeronáutica em Célula, na forma Subsequente ao Ensino Médio, no período vespertino.

O curso, financiado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), é voltado para maiores de 18 anos, preferencialmente do sexo feminino, de baixa renda e residentes em São Carlos e Ibaté. A formação tem duração de quatro semestres e conta com bolsas assistenciais de R$ 700,00 mensais para os alunos que atenderem aos critérios de frequência e desempenho acadêmico.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente de forma eletrônica, das 20h do dia 17 de janeiro de 2025 até às 14h do dia 23 de janeiro de 2025. A seleção será baseada em critérios socioeconômicos e classificatórios estabelecidos no edital.

O início das aulas está previsto para o dia 10 de fevereiro de 2025.

Mais informações podem ser obtidas no site do Campus São Carlos do IFSP:

https://scl.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article/17-ultimas-noticias/2950-edital-n-001-2025.html

