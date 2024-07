Idosos podem participar de disciplinas da área de exatas oferecidas pela USP

SIGA O SCA NO

Por Matheus Martins Fontes, da Assessoria de Comunicação do ICMC

Para comprovar a premissa de que o aprendizado não tem idade, o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, está com inscrições abertas, até o final de julho, em 10 disciplinas da área de ciências exatas para a participação do público com mais de 60 anos.

A iniciativa faz parte do Programa USP 60+, que contempla diversas oportunidades para idosos em disciplinas de graduação da USP e atividades complementares, como cursos, palestras, excursões e práticas esportivas e didático-culturais. Anualmente a USP recebe cerca de 8 mil alunos com mais de 60 anos por meio do programa, criado em 1994.

Aos interessados nas aulas deste semestre, as disciplinas oferecidas pelo ICMC contemplam aulas em todos os dias da semana, tanto no período diurno quanto noturno, e terão início no dia 5 de agosto, terminando em 7 de dezembro.

As inscrições devem ser feitas até dia 30 de julho por meio do seguinte formulário: https://icmc.usp.br/e/70d5e. As vagas são limitadas para cada curso de graduação oferecido pelo ICMC. A seguir, confira um resumo de cada uma das disciplinas que o Instituto oferece à população com mais de 60 anos.

Empreendedores em Informática

Objetivo: Desenvolver a capacidade empreendedora dos alunos para fornecer ferramentas para aqueles cuja vocação profissional estiver direcionada à criação de um empreendimento em informática.

Número de vagas: 5

Dia da semana: quinta-feira

Horário: das 14h20 às 18 horas

Professora: Solange Oliveira Rezende

Computadores e Sociedade I

Objetivo: Conscientizar os estudantes de problemas para o indivíduo e sociedade por meio da introdução dos computadores digitais. É esperado que o curso ajude os alunos a tomarem ciência de suas futuras responsabilidades como profissionais em computação.

Número de vagas: 5

Dia da semana: quarta-feira

Horário: das 8h10 às 9h50

Professora: Bruna Carolina Rodrigues da Cunha

Processamento de Linguagem Natural

Objetivo: introduzir o aluno à área de processamento de linguagem natural (PLN), ramo de pesquisa da inteligência artificial que visa habilitar a máquina a lidar com as línguas humanas e ser capaz de realizar tarefas como tradução automática, revisão ortográfica e gramatical, perguntas e respostas, sumarização automática, simplificação textual e análise de sentimentos, entre muitas outras.

Número de vagas: sem limite

Dia da semana: quarta-feira

Horário: das 16h20 às 18 horas

Professor: Thiago Alexandre Salgueiro Pardo

Probabilidade I

Objetivo: apresentar os conceitos fundamentais da teoria da probabilidade.

Número de vagas: 2

Dias da semana: terça e quinta-feira

Horário: das 19 às 22h40

Professora: Mário de Castro Andrade Filho

Estatística

Objetivo: ensinar ideias básicas da estatística, seus alcances e limitações, estabelecer uma linguagem comum entre o engenheiro e o estatístico, e dar exemplos por meio das técnicas mais comuns de estatística.

Número de vagas: 2

Dias da semana: terça e sexta-feira

Horário: 8h10 nas terças; 16 horas nas sextas

Professor: Reiko Aoki

Introdução à Modelagem Matemática

Objetivo: a partir de problemas de estatística, otimização e mecânica dos fluidos computacional, desenvolver projetos envolvendo a noção de aproximação, aplicações de

vetores e geometria e de álgebra linear, apresentando, em cada um deles, um modelo matemático e a teoria básica envolvida.

Número de vagas: 2

Dia da semana: terça-feira

Horário: das 8h10 às 11h50

Professor: Afonso Paiva Neto

Cálculo II

Objetivo: familiarizar os alunos com os resultados fundamentais relativos a diferenciabilidade de funções de várias variáveis, integrais múltiplas, integrais de linha e integrais de superfície.

Número de vagas: 3

Dias da semana: segunda e sexta-feira

Horário: das 8h10 às 9h50

Professor: Sérgio Luís Zani

Álgebra Linear

Objetivo: levar os alunos ao uso de ferramentas algébricas, visando as demais disciplinas.

Número de vagas: 3

Dias da semana: segunda, quarta e sexta-feira

Horário: das 8h10 às 9h50

Professor: Gabriel Zanetti Nunes Fernandes

Seminário em Computação II

Objetivo: criar o costume de participar de atividades extracurriculares que são de grande importância para sua formação e, ao mesmo tempo, adquirir conhecimentos e visões adicionais de diferentes áreas da computação.

Número de vagas: 3

Dia da semana: quarta-feira

Horário: das 18 às 18h50

Professor: Seiji Isotani

Estatística I

Objetivo: ensinar ideias básicas da estatística, seus alcances e limitações. Estabelecer uma linguagem comum entre o engenheiro e o estatístico. Exemplificar através das técnicas mais comuns de estatística.

Número de vagas: 3

Dias da semana: segunda e terça-feira

Horários: das 16h20 às 18 horas nas segundas; das 14h20 à 16 horas nas terças

Professor: Ricardo Sandes Ehlers

