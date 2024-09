ICMC recebe pesquisadores do México em workshop inédito sobre a inteligência artificial desenvolvida no ICMC

Com o objetivo de promover a troca de conhecimentos e fortalecer parcerias internacionais, o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, realiza, de 17 a 19 de setembro, o I Workshop: Inteligência Artificial no ICMC. Aberto ao público, o evento gratuito não demanda inscrição prévia e conta com uma programação robusta, composta por apresentações, palestras e discussões focadas em inovações tecnológicas e no desenvolvimento de soluções. Haverá emissão de certificados a todos os participantes.

O Workshop reunirá especialistas e grupos de pesquisa do ICMC e de outras instituições, como da Escuela de Ingeniería y Ciencias, do Tecnológico de Monterrey (TEC), do México. Ao longo dos três dias de evento, que ocorrerá no auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano, os participantes terão a oportunidade de compartilhar seus trabalhos e aplicações em diferentes frentes da inteligência artificial. Entre os destaques da programação estão as apresentações dos projetos desenvolvidos no Laboratório de Computação Bioinspirada (BIOCOM), no Núcleo Interinstitucional de Linguística Computacional (NILC) e no Laboratório de Inteligência Computacional (LABIC), todos liderados por pesquisadores do Instituto.

Coordenado pela professora Solange Rezende do ICMC, o evento também abre espaço para debates sobre temas de grande relevância, como a palestra sobre o Plano Nacional de Inteligência Artificial e o cenário da área no Brasil, que será conduzida pelo professor André Carlos Ponce de Leon Ferreira de Carvalho, diretor do ICMC, na quarta-feira, a partir das 9 horas. Outro destaque do encontro será a apresentação dos centros de IA com sede no Instituto, que têm desempenhado um papel fundamental na expansão das fronteiras dessa área de pesquisa no Brasil, além da divulgação dos cursos de especialização oferecidos pelo ICMC nesse campo: o MBA em Ciências de Dados e o MBA em Inteligência Artificial e Big Data.

Além das atividades realizadas no auditório, o workshop incluirá, ainda, visitas ao ONOVOLAB, um importante ecossistema de inovação localizado em São Carlos, e ao Centro de Robótica (CRob) da USP, que é resultado de uma parceria do ICMC com outras duas unidades de ensino e pesquisa da Universidade: a Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) e o Instituto de Física de São Carlos (IQSC). O encerramento contará com uma reunião destinada ao levantamento de possíveis parcerias futuras e à consolidação de laços entre as instituições participantes.

