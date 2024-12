HU-UFSCar realiza mutirão de mamografias para ampliar atendimento à população

O Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSC), administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), inicia nesta sexta-feira (06/12) o agendamento para a realização de 2 mil mamografias. O agendamento deve ser feito até dia 20/12, exclusivamente pelo telefone (16) 3306-2799, das 8h às 12h ou das 13h às 17h, sem necessidade de encaminhamento médico. As mamografias serão realizadas entre janeiro e maio de 2025.

Podem agendar a mamografia pacientes entre 40 e 69 anos, que estejam com o exame em atraso. De acordo com o recomendado pelo Ministério da Saúde, a mamografia deve ser realizada anualmente por mulheres entre 40 e 49 anos e a cada dois anos dos 50 aos 69 anos de idade.

O mutirão do HU-UFSCar será custeado por recursos da emenda parlamentar apresentada pelo deputado federal Ivan Valente (PSOL) de R$ 900 mil. A iniciativa integra a campanha Ebserh em Ação, que visa ampliar a oferta atendimentos, exames e cirurgia em todas as regiões do país. O objetivo do mutirão é a detecção precoce de câncer de mama. Além dos dois mil exames de mamografia ofertados, também será realizada toda a investigação complementar nos casos com achados que sugiram câncer de mama, como consulta com mastologista, ultrassonografia e biopsia.

Realidade

Conforme perfil demográfico do Censo de 2022, estima-se que deveriam ser realizadas 35.128 mamografias por ano no município de São Carlos. Entretanto, em 2023, foram realizados apenas cerca de 12 mil exames. A falta de informação sobre a importância do diagnóstico precoce da doença pode ser um dos motivos para essa situação, fazendo com que as pessoas não procurem a rede de atenção ou não tenham acesso ao exame.

A doença

A taxa de mortalidade do câncer de mama varia significativamente de acordo com o estágio no momento do diagnóstico. De acordo com a literatura médica, a sobrevida em 10 anos após o diagnóstico de câncer de mama é a seguinte: Estágio I - 77 a 84%, Estágio II - 61 a 70%, Estágio III 32 - 57%, Estágio IV - 13 a 20%. Esses números demonstram a importância do diagnóstico precoce através da mamografia de rotina.

