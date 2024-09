Helicóptero Águia reforça combate a incêndios em São Carlos

Crédito: Whatsapp SCA

O Corpo de Bombeiros de São Carlos recebeu um reforço de peso no combate aos incêndios que assolaram a cidade nesta quarta-feira (11). O helicóptero Águia da Polícia Militar chegou há instantes e já está operando na região do Parque Itaipu, onde uma queimada de grandes proporções coloca em risco diversas residências.

Além do Parque Itaipu, outros focos de incêndio foram registrados nas proximidades do Centro de Manutenção da Latam e nas margens da rodovia SP-215. As equipes trabalham incansavelmente para controlar as chamas e evitar maiores danos.

