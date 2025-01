Heitor e Cecília foram os nomes de bebês mais registrados em 2024 em São Carlos

Imagem Ilustrativa - Crédito: Unsplash

Heitor e Cecília lideraram os registros de nomes de bebês em 2024 em São Carlos, segundo dados do Portal da Transparência dos Cartórios.

De acordo com a lista, Heitor foi o nome masculino mais escolhido, com 35 registros, enquanto Cecília foi o nome feminino mais popular, com 32 registros. Na sequência, Noah aparece com 31 registros, seguido por Helena e Miguel, ambos com 30. Outros nomes que também figuraram entre os mais escolhidos incluem Laura (28 registros), Maite (26), Theo (25), Davi e Gael (ambos com 24 registros).

Veja demais nomes mais registrados no ano passado:

RAVI - 22 registros BERNARDO - 22 registros BENICIO - 21 registros ARTHUR - 20 registros SAMUEL - 20 registros AURORA - 20 registros PEDRO - 16 registros ISIS - 16 registros JOAQUIM - 16 registros LIZ - 16 registros GABRIEL - 16 registros ISAAC - 16 registros LORENZO - 15 registros ALICE - 15 registros LUISA - 15 registros LARA - 14 registros LEVI - 14 registros MATTEO - 14 registros MARIA CLARA - 13 registros LUCCA - 13 registros OLIVIA - 12 registros MARIA ALICE - 12 registros ANTHONY - 12 registros ANTONELLA - 12 registros LUIZA - 12 registros ANTONIO - 11 registros LUNA - 11 registros BEATRIZ - 11 registros HELOISA - 11 registros MAYA - 11 registros MELISSA - 10 registros HENRY - 10 registros LUCAS - 10 registros MARIA HELENA - 10 registros MARIA CECILIA - 10 registros MARIA JULIA - 9 registros VICENTE - 9 registros FELIPE - 9 registros LORENA - 9 registros MURILO - 9 registros

