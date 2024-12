Grupo de voluntárias do Banco de Leite da Santa Casa homenageia mães doadoras de leite materno em 20

Crédito: divulgação

O grupo de voluntárias do Banco de Leite Humano da Santa Casa de São Carlos promoveu uma celebração para homenagear as mulheres que doaram leite materno em 2024. Realizado no auditório da UNIMED, o evento reuniu mães doadoras, bebês, profissionais da saúde, parceiros e voluntários.

Entre os presentes estavam o Provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior; o Dr. André Giusti, Coordenador Médico do Banco de Leite; a coordenadora de enfermagem da Maternidade, Eliane Sansão; a enfermeira do Banco de Leite, Karine Silva; e Juçaira Giusti, coordenadora do grupo de voluntárias do Banco de Leite.

As doadoras foram reconhecidas com certificados pelo gesto solidário de salvar vidas por meio da doação de leite materno. A celebração incluiu uma apresentação emocionante do Coro Paulista São Carlos e um sorteio de brindes, criando um momento especial de confraternização.

Em sua fala, o Dr. André Giusti destacou a importância das doações. “A doação de leite materno é mais do que um ato de generosidade; é um gesto que transforma vidas. Cada gota doada faz a diferença para bebês que enfrentam desafios nos primeiros dias de vida. Parabenizo as doadoras e agradeço à equipe e ao grupo de voluntárias pelo trabalho essencial que realizam.”

O Provedor Antonio Valério Morillas Junior também reconheceu o impacto da ação. “A doação de leite materno é um verdadeiro ato de amor que salva vidas e transforma futuros. É emocionante testemunhar a solidariedade dessas mães e o trabalho dedicado de todos os envolvidos no Banco de Leite. O leite doado será fundamental para alimentar e fortalecer os bebês prematuros internados em nossa instituição, garantindo a eles uma chance maior de recuperação e desenvolvimento saudável.”

A parceria do Rotary Club São Carlos Norte, frequentemente colaborador do Banco de Leite, e da UNIMED, que cedeu o espaço para o evento, também foi celebrada, demonstrando o esforço coletivo em prol da saúde de mães e bebês.

