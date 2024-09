Gilmar Mendes publica nova decisão e menino são-carlense poderá receber remédio de R$ 17 milhões

Pedro Henrique precisa do remédio que custa R$ 17 milhões - Crédito: arquivo pessoal

Uma nova decisão do ministro do STF, Gilmar Mendes, reacende a esperança de famílias com crianças portadoras de Distrofia Muscular de Duchenne (DMD). Gilmar publicou nesta terça-feira (3) uma nova decisão que altera uma determinação anterior. A nova decisão permite que crianças que completaram 7 anos continuem sendo beneficiadas com liminares judiciais favoráveis para garantir o fornecimento do medicamento Elevidys, cujo valor pode chegar a R$ 17 milhões.

A decisão afeta diretamente Pedro Henrique, um menino de 7 anos residente em São Carlos, que luta contra a DMD. Seu caso ganhou repercussão após ser divulgado em reportagem do site São Carlos Agora. A família de Pedro havia conseguido uma decisão judicial favorável na primeira instância para garantir o acesso ao medicamento, mas a decisão havia suspensa por Gilmar Mendes na semana passada.

Com a nova decisão do ministro, os pais de Pedro celebram a possibilidade de dar continuidade ao tratamento do filho. O Elevidys é considerado fundamental para retardar a progressão da doença, que, sem tratamento, pode levar à perda da capacidade de locomoção e a uma expectativa de vida reduzida.

A DMD é uma doença genética rara que causa a degeneração progressiva dos músculos. Atualmente, não existe cura para a doença, mas o tratamento com o Elevidys pode ajudar a retardar a progressão e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

Leia Também