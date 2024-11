Fundo Social de Solidariedade recebe 9,5 toneladas de alimentos da TUSCa -

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos recebeu 9,5 toneladas de alimentos não perecíveis da Tusca Social, projeto da Taça Universitária de São Carlos (Tusca).

Os produtos foram arrecadados em uma ação para beneficiar as pessoas em vulnerabilidade social em diversos eventos realizados pela coordenação da Taça. Os participantes da Tusca também trocaram alimentos não perecíveis por pulseiras que dão acesso às comemorações do evento.

Os alimentos foram recebidos pela primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rosária Mazzini, na sede do FSS, na Vila Marina.

“Agradecemos mais uma vez a organização da Tusca por essas 9,5 toneladas de alimentos. Nesse período do ano precisamos de doações de alimentos para podermos montar as cestas básicas para repassarmos para as entidades sociais cadastradas e que atendem pessoas em vulnerabilidade. A Tusca reúne esporte, lazer e solidariedade, além de impactar economicamente e positivamente o nosso comércio”, disse a presidente do FSS.

Milena Maria Pinto, diretora social da agência Criativa, empresa responsável pelo evento, disse que eles trabalham com vários projetos sociais como o Tusquinha, Porta a Porta e Vale Alimentos. “Todos que compram o pacote completo da festa podem doar 1 kg de alimento não perecível ou adquirir o vale. Os alimentos que foram doados em pequena quantidade, caso de óleo de cozinha e leite, compramos com a arrecadação dos vales”, explicou Milena.

“Esse ano vendo o tamanho e a dimensão de pessoas que conseguimos impactar com essa ação, entendi o quanto é incrível o que a Tusca proporciona, disse Pedro Henrique Ghiotto, diretor da Atlética da UFSCar.

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos está localizado rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3372-0865.

