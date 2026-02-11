Fundo Social abre inscrições para curso gratuito de esmaltação em gel

Manicure - Crédito: divulgação

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos está com inscrições abertas para o curso gratuito de técnicas de esmaltação em gel, destinado à comunidade. A iniciativa é realizada em parceria com o SEBRAE e o SENAC, com o objetivo de promover a qualificação profissional e ampliar as oportunidades de geração de renda.

A capacitação será dividida em duas etapas. A parte de gestão acontece nos dias 3 e 5 de março, enquanto a parte técnica será realizada nos dias 10, 12, 17, 19 e 24 de março. As aulas ocorrerão sempre das 13h às 17h, no prédio do Fundo Social, localizado na Rua Francisco Maricondi, 375, na Vila Marina.

Ao todo, estão sendo oferecidas 18 vagas. O curso é voltado para pessoas com mais de 18 anos interessadas em ingressar ou se aperfeiçoar na área da beleza, especialmente no segmento de unhas em gel, que tem registrado crescimento no mercado.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente de forma presencial, no próprio Fundo Social. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3362-1014.

