(16) 99963-6036
quarta, 11 de fevereiro de 2026
Cidade

Fundo Social abre inscrições para curso gratuito de esmaltação em gel

11 Fev 2026 - 20h14Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Manicure - Crédito: divulgaçãoManicure - Crédito: divulgação

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos está com inscrições abertas para o curso gratuito de técnicas de esmaltação em gel, destinado à comunidade. A iniciativa é realizada em parceria com o SEBRAE e o SENAC, com o objetivo de promover a qualificação profissional e ampliar as oportunidades de geração de renda.

A capacitação será dividida em duas etapas. A parte de gestão acontece nos dias 3 e 5 de março, enquanto a parte técnica será realizada nos dias 10, 12, 17, 19 e 24 de março. As aulas ocorrerão sempre das 13h às 17h, no prédio do Fundo Social, localizado na Rua Francisco Maricondi, 375, na Vila Marina.

Ao todo, estão sendo oferecidas 18 vagas. O curso é voltado para pessoas com mais de 18 anos interessadas em ingressar ou se aperfeiçoar na área da beleza, especialmente no segmento de unhas em gel, que tem registrado crescimento no mercado.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente de forma presencial, no próprio Fundo Social. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3362-1014.

Leia Também

Casa do Trabalhador amplia oferta de cursos gratuitos e confirma novas turmas
Cidade21h05 - 11 Fev 2026

Casa do Trabalhador amplia oferta de cursos gratuitos e confirma novas turmas

Selic elevada pressiona empresas do setor industrial de São Carlos
Juros alto 19h22 - 11 Fev 2026

Selic elevada pressiona empresas do setor industrial de São Carlos

Fiscalização em vans escolares é realizada em frente a escolas na manhã desta quarta-feira
Cidade13h44 - 11 Fev 2026

Fiscalização em vans escolares é realizada em frente a escolas na manhã desta quarta-feira

São Carlos inicia primeira turma de alfabetização da EJA na zona rural, na Fazenda Pinhal
Cidade13h12 - 11 Fev 2026

São Carlos inicia primeira turma de alfabetização da EJA na zona rural, na Fazenda Pinhal

Paella do Bem será realizada dia 15 de março em benefício da APAE São Carlos e Rotary
Solidariedade 11h04 - 11 Fev 2026

Paella do Bem será realizada dia 15 de março em benefício da APAE São Carlos e Rotary

Últimas Notícias