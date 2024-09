Funcionários do Samu recebem novos uniformes -

A Secretaria Municipal de Saúde está contratando duas empresas especializadas, vencedoras da licitação na modalidade pregão eletrônico N° 085/2024, para a confecção de uniformes personalizados para os funcionários do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência),

Serão adquiridos camisas de manga curta, 222 tarjas de identificação, 94 calças, 94 gondolas, 94 bonés, 94 capas de chuva, 115 jaquetas e 94 pares de coturno de couro, um investimento de R$

125.799,58, 220.

O objetivo do SAMU, que funciona 24h por dia, é chegar precocemente à vítima após ter ocorrido alguma situação de urgência ou emergência que possa levar a sofrimento, a sequelas ou mesmo à morte. São urgências de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras.

O acionamento do SAMU se dá pela ligação gratuita à Central de Regulação de Urgências, pelo número 192. A partir do atendimento, as equipes formadas por médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e condutores socorristas são destacados para prestar o atendimento.

Os socorristas do SAMU salvam vidas há 18 anos na cidade, um serviço reconhecido pela população e fundamental ao chegar a tempo de atuarem na estabilização do paciente para encaminhamento à unidade de saúde que vai dar continuidade ao pré-atendimento.

Vale lembrar que com o objetivo de ampliar a infraestrutura dos atendimentos de Urgência e Emergência, na cidade, a Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, entregou em 30 de junho do ano passado para SAMU quatro novas ambulâncias, sendo 3 unidades de suporte básico e uma de suporte avançado.

