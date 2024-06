Funcionários de empresa que realiza obras no HU reclamam de atraso no pagamento de salários

SIGA O SCA NO

Hospital Universitário da UFSCar, São Carlos -SP - Crédito: Foto: CCS-UFSCar

Funcionários da empresa EMIBM Engenharia e Inovação LTDA, responsável por obras no Hospital Universitário (HU-UFSCar), denunciaram ao São Carlos Agora atraso no pagamento de seus salários. Segundo os colaboradores, o vencimento do salário referente ao mês de maio estava previsto para o dia 5 de junho, mas até o momento não foi realizado.

Em nota oficial, a assessoria de imprensa do HU-UFSCar informou que "os repasses foram feitos integralmente à EMIBM Engenharia e Inovação LTDA, sendo a empresa terceirizada responsável pelo pagamento de seus colaboradores". A nota esclarece ainda que a obra não está paralisada e que a empresa já foi notificada pelo HU-UFSCar para que regularize a situação dos trabalhadores no prazo de cinco dias úteis.

O São Carlos Agora entrou em contato com a EMIBM, que reconheceu o atraso no pagamento e o classificou como pontual. A empresa informou que o problema já foi solucionado e que os salários dos funcionários estão sendo pagos nesta segunda-feira (17).

