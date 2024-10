Funcionária é reconhecida pela Santa Casa após 58 anos de serviço

SIGA O SCA NO

18 Out 2024 - 14h38

18 Out 2024 - 14h38 Por Assessoria de Imprensa

Crédito: Comunicação Santa Casa

Nesta quarta-feira, 16, a Santa Casa de São Carlos prestou uma homenagem à funcionária Sebastiana Cesar de Souza, que dedicou 58 anos de sua vida à instituição, atuando como escriturária. A homenagem foi uma iniciativa do Departamento de Recursos Humanos, que visa valorizar os funcionários e reconhecer suas contribuições ao longo dos anos.

O gerente de Gestão de Pessoas, Samir Rodrigues, destacou a importância de ações como essa: "Reconhecer a dedicação dos nossos colaboradores é fundamental para fortalecer o compromisso da Santa Casa com aqueles que ajudam a construir sua história. Sebastiana é um exemplo de dedicação e lealdade, e estamos orgulhosos de poder homenageá-la por tantos anos de serviço."

O provedor Antonio Valério Morillas Junior entregou a Sebastiana uma placa em reconhecimento por sua longa trajetória de serviços prestados ao hospital.

A singela homenagem contou com a presença da diretora de Práticas Assistenciais, Dra. Carolina Toniolo Zenatti, do vice-diretor técnico, Dr. Flavio Guimarães, do diretor administrativo, Dr. Danilo Carvalho Oliveira, da gerente de Relações Institucionais, Ariellen Guimarães, e das coordenadoras de enfermagem, Camila Arioli e Bianca Ligabo, além da analista de Recursos Humanos, Jucicleia Faria.

Para o provedor, o reconhecimento é uma forma de expressar gratidão pela dedicação e empenho de Sebastiana. "Celebrar a trajetória de Sebastiana é uma forma de honrar a história da Santa Casa e de todos os que contribuem diariamente para o nosso hospital. Sua dedicação e compromisso ao longo desses 58 anos são um exemplo para todos nós, mostrando o verdadeiro significado de servir com amor e responsabilidade", afirmou Morillas Junior.

Sebastiana, por sua vez, agradeceu a homenagem e o carinho dos colegas. "É uma alegria imensa receber esse reconhecimento. Tudo o que conquistei foi graças à Santa Casa, que sempre foi como uma segunda casa para mim, onde fiz amizades e vivi grandes momentos. Levo comigo cada experiência e cada aprendizado desses anos", disse ela.

