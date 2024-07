Frio: Prefeitura intensifica rondas sociais para acolher moradores de rua

Prefeitura intensifica rondas sociais em virtude do frio - Crédito: divulgação

Com a chegada do inverno, a Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social intensificou as chamadas rondas sociais por meio do Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS), realizado por equipes da Cáritas Diocesana, entidade conveniada com a Prefeitura de São Carlos. O município sempre realizou as rondas nos períodos diurno e noturno todos os dias da semana, inclusive aos finais de semana e feriados, intensificando dessa forma o atendimento e acolhimento à população em situação de rua. As equipes oferecem vagas nas Casas de Passagem que também fornecem alimentação completa, porém para aquelas pessoas que não aceitam sair da rua, os profissionais oferecem agasalhos e cobertores.

Além da abordagem, também é realizada busca ativa, visando identificar a incidência de crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, mulheres em situação de vulnerabilidade temporária e famílias. “O Serviço de Abordagem Social é realizado por uma equipe de educadores sociais que identifica famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social em espaços públicos e constitui-se em processo de trabalho planejado de aproximação, escuta qualificada e construção de vínculo de confiança visando o atendimento, acompanhamento e mediação de acesso à rede de proteção social”, explica Rodolfo Hernane, secretário municipal de Cidadania e Assistência Social.

