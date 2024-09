Frente fria se afasta, mas pode voltar a chover nesta quarta-feira

Imagem Ilustrativa -

Terça-Feira (17)

Frente fria afasta-se do estado de São Paulo em direção ao Rio de Janeiro. O Tempo fica estável no interior paulista, com céu claro a poucas nuvens. Contudo, a faixa leste e a região nordeste, permanecem com nebulosidade e com chuvas fracas e isoladas, devido à proximidade da frente fria e dos ventos úmidos que sopram do oceano para o continente. Temperaturas em gradativa elevação.

O dia começa com poucas nuvens e sem chuva no estado de São Paulo. Entretanto, a propagação de uma área de instabilidade, favorece chuvas e trovoadas ocasionais, principalmente na metade leste do estado. Temperaturas estáveis.

