Frente fria muda o tempo e calorão dará trégua

Motociclista transita pela chuva em São Carlos

Sexta-feira (20/12)

O dia começa com céu parcialmente nublado e sem chuva na grande maioria do estado de São Paulo. No decorrer do dia, uma nova frente fria avança pelo litoral do estado, gerando áreas de instabilidade, com chuvas e trovoadas isoladas. Temperaturas máximas com declínio.

Sábado (21/12)

Frente fria no litoral paulista mantém a condição de instabilidade no estado de São Paulo, e a estação do verão que inicia-se (às 6h21min) começa com muitas nuvens e com áreas de chuvas e trovoadas isoladas em várias regiões do estado. Temperaturas estáveis.

Domingo (22/12)

Frente fria desloca-se para o litoral do Rio de Janeiro e o Tempo fica com nebulosidade variável e com áreas de chuvas isoladas, principalmente nas faixas norte e leste, onde a nebulosidade estará mais acentuada. Temperaturas em elevação. (IPMET)

