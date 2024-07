Frente fria chega ao estado de SP causando queda nas temperaturas

Choveu fraco durante a madrugada em bairros de São Carlos - Crédito: Maycon Maximino

A frente fria que atua no estado de São Paulo influencia o tempo nesta terça-feira (09/07) e quarta-feira (10/07), com chuvas e trovoadas ocasionais em todo o estado. Áreas com chuvas mais intensas são previstas para o sudeste e leste paulista, principalmente na terça-feira. As temperaturas também estão em declínio, com a máxima prevista para não ultrapassar 21ºC em São Carlos nesta terça-feira, feriado de 9 de julho.

Durante a madrugada de terça-feira, choveu fraco em bairros de São Carlos, o que ajudou a baixar as temperaturas e aumentar o índice de umidade relativa do ar.

