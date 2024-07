Frente fria chega a SP e traz chuva e queda nas temperaturas

Após longa estiagem, chuva volta a São Carlos - Crédito: Maycon Maximino

Uma nova frente fria se aproxima de São Paulo e deve causar mudanças significativas no tempo nos próximos dias. A partir de segunda-feira (29), a nebulosidade aumenta em todo o estado, com previsão de chuvas isoladas, principalmente nas regiões sul, sudeste e faixa leste paulista. As temperaturas, no entanto, permanecem estáveis.

Terça-feira com queda nas temperaturas

Na terça-feira (30), a frente fria se desloca rapidamente pelo litoral paulista, mas ainda provoca chuvas isoladas em diversas regiões do estado, com maior intensidade no sul, sudeste e faixa leste. A entrada de um sistema de alta pressão pós-frontal, por outro lado, causa um declínio nas temperaturas.

