Física da UFSCar recebe inscrições para mestrado e doutorado

O Programa de Pós-Graduação em Física (PPGF) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) abriu inscrições no processo seletivo de candidatos a aluno regular para os cursos de mestrado e doutorado (Stricto Sensu), para o primeiro semestre de 2025. Serão oferecidas 20 vagas para o mestrado e 20 para o doutorado.

As inscrições podem ser feitas a partir de hoje, 25/11, e seguem abertas até 15 de janeiro de 2025. Inscrições, etapas do processo, documentação e demais informações podem ser obtidas no edital, disponível no site do Programa (www.ppgf.ufscar.br/pt-br/processos-seletivos).

Leia Também