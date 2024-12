Fiel São Carlos promove ação social no São Carlos 8

Ação social da Fiel Torcida trouxe empatia e muitas brincadeiras para a garotada - Crédito: Divulgação

A Fiel Torcida São Carlos (FTSC), organizada do Corinthians formada por membros dos Gaviões da Fiel, promoveu mais uma ação social na cidade neste sábado, 21.

Desta vez foi o Natal Solidário onde após a chegada do Papai Noel, houve distribuição de brinquedos, doces, pipoca, panetone e balões para as crianças carentes residentes no São Carlos 8 e bairros adjacentes que compareceram no evento.

Outras ações sociais são realizadas pela torcida durante o ano. São elas: Páscoa Solidária, Dia das Mulheres, Dia das Mães, Sangue Corinthiano, Inverno Solidário e Dia das Crianças,

A Fiel Torcida agradece a todos que de alguma forma contribuíram para que mais essa ação social pudesse acontecer.

