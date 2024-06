Festival Araucária 24 acontece nos dias 26 e 28 de junho

Crédito: Divulgação

Com o objetivo de incentivar o conhecimento, a criatividade e a paixão pelo aprendizado, através do contato com a literatura, as artes, a ciência e a tecnologia, a Secretaria Municipal de Educação (SME), com organização do Sistema de Bibliotecas de São Carlos (SIBISC), realizará nos dias 26 e 28 de junho, na EMEJA Austero Manjerona e na EMEB Ulysses Ferreira Picolo, o Festival Araucária 24.

O festival celebra o aprendizado e a importância da educação na comunidade com diversas atividades envolventes e inspiradoras, proporciona um espaço para as crianças, professores e membros da comunidade se reunirem e compartilharem suas experiencias e aprendizados, contribuindo para o fortalecimento do tecido social.

Serão realizadas uma série de atividades como oficinas de arte, música, tecnologia e robótica que despertam a criatividade e o interesse das crianças, além de palestras e debates que estimulam o pensamento crítico e a reflexão sobre cidadania, apresentações musicais e teatrais que proporcionam momentos de entretenimento e alegria.

O evento se constitui em um palco para o reconhecimento do talento e da dedicação das crianças, dos estudantes e da sociedade no desenvolvimento de projetos, atividades e criações artísticas, culturais e tecnológicas que são compartilhados e experenciados, demonstrando o potencial e a criatividade de toda a comunidade envolvida no festival que nos convida a refletir sobre o papel fundamental da educação na construção de um futuro melhor.

“É preciso fortalecer o compromisso com uma educação de qualidade para todos, que promova o desenvolvimento integral dos estudantes e prepare-os para os desafios do mundo contemporâneo. Juntos, podemos construir uma sociedade mais justa, próspera e feliz por meio da educação”, ressalta Cilmara Seneme Ruy, diretora do Departamento do Sistema Integrado de Bibliotecas de São Carlos (SIBISC).

Confira a programação completa do Festival Araucária 24:

Dia 25 de junho - EMEJA Austero Manjerona

8h - Bibliotecária Sônia Maria Pinheiro da Biblioteca Euclides da Cunha – SIBISC;

9h - “O trabalho da Fundação Pró-Memória e a história de São Carlos” com o educador patrimonial Fábio Fontana de Souza;

10h - Easy English com o professor Glauco Keller;

Dia 25 de junho - anexo I da Secretaria Municipal de Educação

15h - Cotidianidades – com os alunos da UATI (FESC) - Universidade Aberta da Terceira Idade;

Dia 28 de junho - EMEB Ulysses Ferreira Picolo com alunos da Educação Infantil, Fundamental 1 e Educação Especial

Sala 01

A RobóticA na Educação Municipal - Educação Especial - IFSP - @SIBISC.LAB (SIBISC)

Sala 02

Oficina de Teatro

Sala 03

Oficina de Brincadeiras Africanas

Sala 04

Exposição: "O átomo de todas as coisas" - EDUSCAR

Sala 05

Oficina de turbantes

Sala 06

Era uma vez... (histórias) - Bruxolinda e tantos contos

Sala 07

Clube de xadrez de São Carlos e IFSP & SIBISC POP XADREZ

Sala 08

Oficina de tranças

Sala 09 a 12

Exposição de projetos da EMEB Ulysses Ferreira Picolo, na biblioteca barganha literária, no refeitório, SIBISC - gibiteca pintura facial e CEFPe, na quadra a peça de teatro: "O voo do gato" com a CIA TPK, na sala de informática acontece o Workshop Red Dragons de robótica educacional, no anfiteatro exposição das equipes de robótica / literartbot (labo).

