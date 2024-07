Festa da Laranja com Açúcar têm esquema de segurança definido em reunião do GGI-M

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, coordenou mais uma reunião do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M) na tarde da última sexta-feira, 28, ferramenta que reúne um conjunto de instituições que incide sobre a política de segurança do município, com o objetivo de ser um espaço de interlocução permanente entre as instituições do sistema de justiça criminal e os órgãos de segurança pública, para debater e propor ações de redução à violência e criminalidade.

A reunião foi realizada na 38º Batalhão da Polícia Militar, entre as pautas a 17ª Festa da Laranja com Açúcar, que acontece nos dias 6 e 7 de julho no distrito de Santa Eudóxia, que atrai muita gente e necessita de uma programação especial de segurança da GM e também do apoio da PM.

Mais duas pautas tiveram destaques na reunião, a primeira, referente a área dos condomínios Damhas, que contou com a participação dos síndicos, destinada a coibir a perturbação do sossego público, principalmente nos finais de semanas. Durante a reunião foram definidas algumas ações já para os próximos dias, da Guarda Municipal, trânsito e PM, a segunda foi referente a incidência de furtos causados por moradores de rua e usuários de drogas.

Para o secretário de Segurança Pública Samir Gardini a reunião foi produtiva e as ações já foram definidas. “Já decidimos, juntamente com todos as instituições presentes como agir na região do Damha, estipulamos toda ação de segurança para a festa da Laranja com Açúcar, onde vamos ter a Guarda Municipal, equipe do Trânsito e também o apoio importante da PM, além de todas as secretarias envolvidas no evento, agora precisamos da ajuda de outras instituições para resolver o problema dos furtos praticados por moradores de rua e usuários, a população sofre muito com isso e a segurança têm um limite de atuação nesses casos. Nós temos problemas na região do Santa Paula, da Vila Nery, na rodoviária, na Santa Casa e o que podemos fazer é abordagem e quando encontrado algum ilícito, a pessoa é conduzida, porém isso não resolve o problema, então eu peço uma atenção da Defensoria, do Ministério Público e da Cidadania para que juntos possamos ter uma atuação mais efetiva, a segurança pública é a última que age, ou ela apoia as instituições ou fazemos as intervenções pontuais, estamos sofrendo com uma demanda grande, que não é no primeiro momento da segurança pública”, finalizou Gardini.

Outras operações que já fazem parte do calendário mensal também são discutidas, como operações de escapamentos, fiscalizações em praças e bares, operações de sucatas, saturação na área rural, que são ações cooperadas das instituições como a Polícia Militar, a Guarda Municipal, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, Departamento de Fiscalização, entre outras.

Confira a programação da 17ª Festa da Laranja com Açúcar em Santa Eudóxia:

DIA 6/7 – SÁBADO

Início - 19h

Beloti e Vianna

João Pedro e Zé Paulo

DIA 7/7 – DOMINGO

Início - 18h

|Arison e Emerson

Maurício e Mauri (irmãos de Chitãozinho e Xororó).

