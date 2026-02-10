FESC abre inscrições para Oficina Gratuita de Origami

imagem ilustrativa - Crédito: Freepik

A Fundação Educacional São Carlos (FESC) anunciou a abertura das inscrições para a Oficina de Origami, atividade cultural gratuita que tem como objetivo estimular a criatividade, a coordenação motora e o bem-estar por meio da tradicional arte japonesa de dobradura em papel.

As matrículas estarão disponíveis a partir do dia 12 de fevereiro, e as aulas têm início no dia 2 de março, no Campus I da FESC, localizado na Vila Nery. As turmas serão organizadas por faixa etária: crianças a partir de 9 anos, com aulas aos sábados, das 9h às 12h, e adultos, com encontros às terças-feiras, das 19h às 22h.

A oficina integra as ações da FESC voltadas à promoção da cultura, da educação e da convivência comunitária, proporcionando aos participantes momentos de aprendizado, expressão artística e socialização.

O presidente da Fundação, Eduardo Cotrim, destacou a importância da iniciativa dentro da missão institucional. “O origami estimula a concentração, a paciência e a criatividade, além de promover momentos de integração entre diferentes gerações. Nossa proposta é oferecer atividades que ampliem o repertório cultural da comunidade e fortaleçam os laços sociais. Estamos muito felizes em abrir mais uma oficina gratuita e convidamos todos a participarem”, afirmou.

As inscrições podem ser realizadas de forma online, pelo site oficial da FESC (www.fesc.com.br ou fesc.app.br/vagas), e também presencialmente nos campi da instituição.

No Campus I – Vila Nery, o atendimento acontece na Rua São Sebastião, nº 2828, com informações pelos telefones (16) 3362-0580, 3362-0581 e 3362-0582.

Já no Campus II – Vila Prado, o endereço é Rua Itália, nº 756, com atendimento pelo telefone (16) 3375-3285.

