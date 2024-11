Feriados de novembro alteram funcionamento das instituições financeiras

Sicoob Crediacisc estará fechada -

Cooperados e demais pessoas que utilizam os serviços presenciais da cooperativa de crédito Sicoob Crediacisc e demais instituições financeiras devem ficar atentos para o horário de funcionamento das unidades nos feriados de novembro.

Não haverá atendimento presencial nos dias 15/11 (sexta), Proclamação da República, e 20/11 (quarta), Consciência Negra, celebrado pela primeira vez como feriado nacional.

Todas as instituições financeiras do país seguem as diretrizes do Banco Central para o funcionamento nos finais de semana e feriados.

“Na prática o impacto é bem pequeno para os nossos cooperados porque os canais digitais oferecem praticamente todas as modalidades de transações financeiras”, explica o diretor operacional do Sicoob Crediacisc, Adão Luiz Garcia.

Todos os boletos e contas de consumo, como água, energia, telefone com data de vencimento no feriado podem ser pagos no dia útil seguinte sem acréscimos. No caso de títulos com código de barras cujo vencimento não foi adaptado ao calendário de feriados, a sugestão é antecipar ou programar o pagamento, especialmente no caso de recolhimentos tributários ou encargos trabalhistas.

As transações via PIX ocorrerão normalmente nessas datas. Demais compensações bancárias, incluindo a TED, são efetivadas no dia útil seguinte ao feriado.

