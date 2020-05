Feijoada beneficente drive-thru irá ajudar a Santa Casa

Um evento diferente, atraente, apetitoso e solidário está previsto para este sábado, 9h, quando será realizada pelo Clube de Funcionários da Electrolux de São Carlos (Afesc), em parceria com os Buffet's Valverde e Chef Brasil, a sua segunda feijoada beneficente.

A entrega dos kits irá ocorrer na portaria do clube, das 11h às 13h30, através de um sistema drive thru, garantindo assim as orientações em relação ao distanciamento social e evitar aglomeração de pessoas e consequentemente evitar a propagação da Covid-19.

O lucro do evento será revertido na compra de equipamentos para a Santa Casa de São Carlos, ajudando assim no combate ao novo coronavírus.

O preço do Kit, composto de feijoada, arroz, farofa, vinagrete e couve é R$ 40,00 e serve bem três pessoas. As porções irão separadas em potes plásticos reutilizáveis.

Você pode adquirir seu kit nos seguintes pontos de venda: Clube Funcionarios Electrolux (AFESC), Drogaria Total, Tiquinho, Ultragás, Restaurante Nanmi, Shopping das Bebidas, Padaria Laoa, Frios Ideal, Restaurante Puxadim Mineiro, Bonde Bebidas, Supermercado Azulville, CTO (Centro de tratamento Ortopédico).

Para mais informações, acessem as páginas sociais do Clube Electrolux no Facebook e Instagran, ou ainda, através dos telefones (16) 997451721 / (16) 992272330.

