Fatec São Carlos abre inscrições para processo seletivo

A Fatec São Carlos está com inscrições abertas até o dia 15 de dezembro, para o Processo Seletivo Vestibular para o 1º Semestre de 2021.

A Fatec São Carlos é uma faculdade estadual de tecnologia e não tem mensalidade.

Os cursos oferecidos são Gestão Empresarial e Gestão de Gestão Humanos.

Para este processo seletivo não haverá prova (presencial ou online); o ingresso será através da análise do histórico escolar e as inscrições somente no site www.vestibularfatec.com.br.

Informações adicionais podem ser obtidas pelos WhatsApp (16) 3307-7545.

