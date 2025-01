Farmácia Rosário inaugura nova unidade em São Carlos

A Farmácia Rosário, com 93 anos de tradição no mercado farmacêutico, inaugurou uma nova unidade em São Carlos. A loja está localizada na Avenida Tancredo de Almeida Neves, próxima ao Shopping Iguatemi e ao lado do McDonald's, em um novo complexo de compras projetado para oferecer praticidade e conforto aos clientes.

A nova unidade apresenta um conceito inovador que combina tradição e modernidade, com foco em oferecer uma experiência de compra diferenciada e atendimento personalizado. Entre as novidades, destaca-se o Espaço Viva Rosário, que inclui:

Uma sala de atendimento farmacêutico;

Uma área kids para crianças na sala de espera;

Uma sala dedicada à aplicação de vacinas e coleta de exames, que entrará em funcionamento em breve.

Além disso, a loja conta com um amplo mix de produtos, como medicamentos, dermocosméticos, suplementos e itens de cuidados diários, reafirmando o compromisso da marca com a saúde e o bem-estar da população de São Carlos.

Facilidade de acesso e estacionamento amplo

Além das lojas, o novo complexo se destaca pelo amplo estacionamento e a fácil acessibilidade, o que torna a experiência de compra ainda mais cômoda para os clientes.

Venha conhecer!

Endereço do novo complexo: Avenida Tancredo de Almeida Neves, 550 – Parque Santa Mônica.

Com esse lançamento, São Carlos ganha mais um espaço que combina conveniência, qualidade e diversidade para atender às necessidades da população.