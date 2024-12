Falta d'água inferniza moradores do grande Cidade Aracy

Mariel Olmo, presidente do SAAE - Crédito: Arquivo SCA

A população de parte do Cidade Aracy e Antenor Garcia sofreu com a falta de abastecimento de água mo último final de semana e começo desta semana. Vários moradores reclamaram pelas redes sociais e no site São Carlos. O problema atravessou os oito anos da gestão do prefeito Airton Garcia sem solução.



O vereador eleito, Leandro Guerreiro (PL) confirmou que faltou água em boa parte do Aracy e Antenor e falou que as reclamações foram várias sobre o desabastecimento.



Assim, o povo da Zona Sul de São Carlos nesta segunda-feira não tinha água sequer para tomar banho, fazer comida e etc. O SAAE divulgou uma nota informando que a situação foi normalizada hoje, terça-feira, 3 de dezembro.



Convidado pela terceira vez pelo SÃO CARLOS AGORA para dar uma entrevista ao vivo e explicar os problemas de desabastecimento de água em São Carlos como também para falar dos investimentos da autarquia e dos ecopontos, o presidente do SAAE, Mariel Olmo, perdeu a oportunidade de dar explicações aos moradores do Grande Aracy, e se esquivou. “Mariel viajou hoje pra Brasília. Discussões acerca do PAC. Em função da pauta, ele acha melhor esperar um pouco e já ouvir o novo presidente”, informou a assessoria de imprensa do SAAE.

OUTRO LADO – A assessoria de imprensa do SAAE divulgou na tarde desta terça-feira, 3 de dezembro, a seguinte nota: “Com relação a Cidade Aracy e Antenor Garcia, a situação está normalizada segundo os registros de telemetria aqui do SAAE. O desabastecimento de ontem, 02/12, foi em função das altas temperaturas e enormes consumos, registrados entre sábado e domingo, 30/11 e 01/12, respectivamente. É preciso considerar, também, que na última terça-feira, 26/11, foi preciso uma manutenção na bomba da CDHU que leva água para a Cidade Aracy. A bomba ficou 24h sem operação e isso também contribuiu para diminuir bastante a capacidade do reservatório”.

Leia Também