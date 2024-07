Faixa da avenida São Carlos será interditada a partir da próxima segunda-feira (22)

Trecho da direita da avenida São Carlos será interditada a partir de segunda -

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) informa que a partir da próxima segunda-feira (22/07), as faixas de rolamento da direita e central da avenida São Carlos, no trecho entre a ruas Bento Carlos e Geminiano Costa, ficarão interditadas. O estacionamento do lado esquerdo será suprimido temporariamente, já que o trânsito passará a fluir por esta faixa. A interdição será necessária em virtude das obras para troca do pavimento dos corredores de ônibus e recuperação do pavimento semirrígido. A obra deve ser concluída em até 30 dias, podendo ocorrer a liberação parcial de uma faixa de rolamento antes desse prazo.

A SMTT orienta aos motoristas para evitar essa região no período de interdição, e solicita atenção redobrada e respeito as sinalizações de trânsito.

