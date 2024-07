Fachada do Fundo Social recebe intervenção artística de Renato Masson

Crédito: Divulgação

A fachada do Fundo Social de Solidariedade de São Carlos, localizada na Rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina, recebeu intervenção artística de Renato Masson que utilizou a técnica do muralismo, propiciando uma relação de proximidade com o público que necessita dos serviços do órgão.

O artista pintou um dos maiores mural a céu aberto da cidade. Foram aplicados desenhos diretamente sobre a parede com tema relacionado aos serviços oferecidos pelo Fundo Social, como os cursos de corte e costura, cabelereiro, maquiagem, pedreiro, encanador e o símbolo maior que são as mãos entrelaçadas que significa um ajudando o outro.

“A nossa intenção foi mostrar o trabalho dos artistas são-carlenses e ao mesmo tempo dar um destaque na nossa sede que diariamente recebe muitas pessoas. O nosso espaço é adequado para os cursos de capacitação e atendimento a comunidade mais vulnerável e o muralismo reflete exatamente o trabalho que realizamos, além disso destacou o prédio que já estava com uma pintura desgastada”, disse a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de São Carlos, Rosária Mazzini.

Renato Masson explicou a técnica do muralismo. “É uma modalidade das artes visuais que consiste na aplicação de desenhos, relevos ou pinturas diretamente sobre uma parede, em geral, grande. Atrelada à arquitetura, tem como objetivo criar espaços educativos, bem como também propor reflexão e conscientização sobre o tema retratado. Também conhecido como pintura mural ou arte mural, o muralismo propicia uma relação de proximidade com o público. Isso acontece na medida em que suas obras são encontradas nas ruas e exploram problemas sociais, bem como temas históricos”, relatou o artista, agradecendo a confiança do Fundo Social no seu trabalho.

NOVOS CURSOS – O Fundo Social de Solidariedade está com inscrições abertas para os cursos de Prótese Capilar e para Corte e Costura. As inscrições poderão ser feitas a partir desta quinta-feira, dia 25 de julho. Para o curso de Prótese Capilar são 12 vagas e as inscrições devem ser realizadas na sede do Fundo Social, localizado na Rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina, local onde também serão ministradas as aulas a partir de 31 de julho. Para participar é necessário ter 18 anos e conhecimento básico em máquinas de costura convencional. Já o curso de Corte e Costura será ministrado a partir de 29 de julho no Centro da Juventude Elaine Viviani, na avenida Papa Paulo VI, nº 1.000, no Monte Carlo, local onde também devem ser feitas as inscrições. Para essa capacitação serão disponibilizadas 10 vagas para pessoas com 18 anos ou mais.

