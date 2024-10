"Fábrica de Ideias" da UFSCar abre oportunidade para estudantes debaterem soluções inovadoras para desafios da sociedade

Encontros são semanais e acontecerão na sede do IEAE, na UFSCar (Imagem: Pixabay) -

Trocar conhecimentos, pensar "fora da caixa" e fabricar novas ideias. Estes são alguns dos objetivos do programa "Fábrica de Ideias", que acaba de ser lançado pelo Instituto de Estudos Avançados e Estratégicos (IEAE) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Aberta para estudantes de graduação e pós-graduação de quaisquer instituições de Ensino Superior, a iniciativa tem como objetivo desenvolver problematizações, reflexões e debates, além de propor soluções inovadoras e criativas para os problemas desafiadores da sociedade, tendo como eixo norteador os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. O primeiro edital do Programa está aberto e recebe inscrições até o dia 31 de outubro.

A proposta é que o "Fábrica de Ideias" seja um espaço para que estudantes de diferentes cursos possam compartilhar ideias e conhecimento. "Os estudantes acabam tendo uma formação muito segmentada, com pouco contato com colegas de outros cursos ou disciplinas. A ideia é estimulá-los a participar de diferentes discussões sobre temas que são fundamentais para o nosso futuro, em particular os ODS", descreve Adilson de Oliveira, Diretor do IEAE-UFSCar.

A metodologia do Programa terá atividades em grupo, com orientação de um facilitador, divididas em quatro fases: descrição do problema, investigação da solução, discussão para conclusão do problema e debate final. Ao final de cada encontro, a turma deverá produzir um relato das atividades e discussões realizadas, por meio de um produto textual ou audiovisual colaborativo, que se constituirá em produto final da reflexão coletiva, após processo de revisão e/ou edição. "A partir de diferentes pontos de vista, em função da vida e da formação de cada um, a ideia é que possamos debater grandes temas e apoiar na formação desses estudantes e avançar no conhecimento", comenta Oliveira, enfatizando a importância da metodologia em grupo ofertada pelo Programa.

A atividade será oferecida como Curso de Atualização Científica, com duração de um semestre e total de 30 horas, em uma turma, com 20 vagas. Os encontros semanais serão presenciais, na sede do IEAE, no Campus São Carlos, sempre às quartas-feiras, das 18h30 às 20h30, prevendo certificação às pessoas participantes mediante 75% de frequência.

As pessoas interessadas em participar do "Fábrica de Ideias" devem se inscrever até o dia 31 de outubro, por meio de formulário eletrônico (https://bit.ly/3ZZR9nt).

As informações completas sobre a seleção estão no edital, disponível no site do IEAE. Acesse www.ieae.ufscar.br e saiba mais!

