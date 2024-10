Evento, em São Carlos, reflete sobre vida, fontes de energia e transformações causadas pela expansão urbana

Imagens registradas no Vale do Rio Doce, entre 2015 e2016 (Foto: Luciano da Costa) -

Para encerrar a primeira edição do evento "Diálogos Avançados", com o tema "s Ciências diante do Antropoceno", duas mesas debatem a relação entre as formas de vida e as diversas fontes de energia e as profundas transformações ambientais e sociais geradas pela expansão urbana em escala global. As atividades serão no dia 17/10, com início às 14 horas, no Anfiteatro Jorge Caron, no Campus 1 da Universidade de São Paulo (USP), em São Carlos, e são abertas a todo o público. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site dialogos-avancados.org. Haverá transmissão pelos canais UFSCar Oficial e Polo São Carlos do IEA-USP no YouTube.

Sonia Maria Barros de Oliveira, docente do Instituto de Geociências da USP, e Ernesto Pereira, professor do Departamento de Química da UFSCar, apresentam a mesa "Vida e energia", às 14 horas. A ideia é refletir sobre como a exploração e o consumo de energia, desde os combustíveis fósseis até às energias renováveis, impactam diretamente os ecossistemas e a vida em todas as suas formas. Sonia de Oliveira expõe que o uso de materiais e de energia pela humanidade tem crescido continuamente, mas o ritmo desse aumento, principalmente nos últimos 50 anos, tem sido menor do que o ritmo do crescimento econômico. "Isso é resultado de um aumento de eficiência no uso dos recursos, o que configura um ‘desacoplamento relativo’ entre a extração de energia/materiais e a geração de riqueza. Esses ganhos de eficiência, no entanto, não se traduzem em redução no uso dos recursos, cuja expansão tem como efeito o comprometimento de serviços ecossistêmicos essenciais como a estabilidade climática, a disponibilidade de água e ar limpos e preservação da biodiversidade", destaca.

Nesse contexto, Ernesto Pereira, da UFSCar, avalia que é preciso "melhorar significativamente as tecnologias para diminuir os desperdícios, mudar a tecnologia onde houver muitos resíduos gerados (gases de efeito estufa e materiais radioativos) e minimizar o impacto ambiental. É possível melhorar os processos, especialmente se os modelos de produção e modelos de negócio forem substituídos por modelos que contemplem a eficiência, a baixa emissão de resíduos com o propósito maior de melhorar a vida das pessoas".

A mesa "Urbanização planetária: ecologias e desigualdades" será conduzida por Marcel Fantin, docente do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP, e por Maria Aparecida de Moraes Silva, professora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFSCar. A atividade será às 16h15 e discutirá as profundas transformações ambientais e sociais geradas pela expansão urbana, especialmente no contexto do Antropoceno. Marcel Fantin, da USP, aponta que o crescimento exponencial das cidades e a urbanização global têm exercido uma pressão significativa sobre ecossistemas naturais e as consequências para o planeta incluem o aumento da temperatura global, fenômenos climáticos extremos, e a crescente vulnerabilidade das populações mais pobres, que tendem a ser as mais afetadas pela degradação ambiental. No entanto, o docente acredita que é possível manter a urbanização e o desenvolvimento de forma a respeitar o equilíbrio entre cidades e ecologias, mas alerta que isso exige uma mudança significativa nas políticas urbanas e no planejamento territorial. "Para alcançar uma convivência harmoniosa entre cidades e ecologias, é essencial adotar práticas urbanas mais inclusivas, que priorizem a preservação ambiental, a redução das desigualdades e a participação ativa da sociedade na tomada de decisões", define.

Do ponto de vista das mudanças sociais geradas pela expansão urbana, Maria Moraes, professora da UFSCar, reforça que essas transformações são responsáveis pela expulsão e expropriação de milhões de pessoas, cuja rota é, em geral, as cidades. "Assim, não é possível analisar os espaços urbano e rural como elementos separados, porém, entrelaçados", afirma. Além disso, a docente considera importante "entender os processos sociais que causam a continuidade da extração e fratura dos recursos naturais em favor de grupos econômicos nacionais e internacionais, com a participação do Estado por meio de arranjos sociopolíticos, jurídicos e econômicos".

Esta primeira edição do evento ocorrerá entre os dias 15 e 17 de outubro, na UFSCar e na USP. Ao longo do três dias, os participantes explorarão temas como mudanças climáticas, perda de biodiversidade, crise dos recursos naturais e as desigualdades socioeconômicas exacerbadas pelo impacto humano. A atividade se configura como um espaço de troca de conhecimentos e experiências, promovendo a integração entre pesquisadores, estudantes e a sociedade em geral. O evento pretende ampliar a compreensão sobre como as ciências podem responder às crises contemporâneas, oferecendo uma plataforma para a construção coletiva de estratégias que possam guiar a humanidade em tempos de mudanças profundas. A programação completa e o acesso às inscrições gratuitas estão no site https://dialogos-avancados.org.

