Estão abertas as inscrições para as oficinas das Tardes de Férias do CDCC

O tão aguardado evento tradicional das férias no CDCC está de volta! As Tardes de Férias deste semestre ocorrem na última semana de janeiro, entre dia 27/01 e 31/01, com atividades divididas em dois períodos, sendo eles das 14h às 15h e das 16h às 17h, com algumas exceções.

Apesar de oferecermos atrações LIVRES, que não necessitam de inscrição prévia durante toda a tarde, as OFICINAS requerem o cadastro, por terem vagas limitadas. No site você encontra a descrição de cada atividade, assim como a FAIXA ETÁRIA recomendada e o horário da atividade.

Inscreva-se aqui!

O que: Tardes de Férias do CDCC e EIC/USP

Quando: de 27/01 à 31/01

Onde: Rua Nove de Julho, 1227, Centro – São Carlos

