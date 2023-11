Escorpiões invadem imóveis no entorno do cemitério Nossa Senhora do Carmo

"De baciada": moradora captura escorpiões que seriam 'hóspedes' em muro do cemitério - Crédito: Divulgação

Moradores que residem no entorno do cemitério municipal Nossa Senhora do Carmo estão preocupados. Uma infestação de escorpiões tem tirado o sono e deixado em pânico os reclamantes que entraram em contato com o São Carlos Agora na manhã desta quinta-feira, 16.

É o caso da Psicanalista Fabíola Rocha, 36 anos. Ela mora na rua Eugênio de Andrade Egas e ficou aterrorizada com a quantidade de animais peçonhentos que capturou em frente a sua moradia.

“Fizemos um vídeo e tiramos fotos às 23h45 de segunda-feira, 13, para mostrar o perigo com que convivemos”, disse. “Os escorpiões ficam no muro inteiro do cemitério, porém esse vídeo que eu fiz foi de frente a minha casa e em frente a um estabelecimento comercial”, disse, receosa.

Indagada sobre o período que ocorre o problema, Fabíola afirmou ao portal que o fato é recorrente. “Isso ocorre há muito tempo, mas pelo visto a infestação dos escorpiões aumentaram muito tanto por conta do calor como por conta de nada ter sido feito há tempos pelos órgãos públicos”, lamentou. “Acredito também que o muro do cemitério por ser feito de blocos e estar todo esburacado, acaba servindo como moradia, pois já vi eles se esconderem em buracos da calçada e na parede como mostra o vídeo que eu fiz”, lamentou.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também