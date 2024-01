Moradora captura escorpião dentro de residência no Aracy

SIGA O SCA NO

Uma moradora residente na rua José Felonta Sobrinho (antiga 78) no Cidade Aracy, levou um grande susto neste início de semana. Ela reside no numeral 225 da via em questão.

De acordo com a leitora do SCA, ela realizava os afazeres domésticos e em dado momento da limpeza, localizou um escorpião no “pé” da cadeira onde estaria sentada.

Mais escorpiões

Em outra região da cidade, mais precisamente no Tijuco Preto, uma moradora, residente próxima a uma praça, disse que capturou um escorpião que teria invadido sua moradia.

Cobra

Um morador residente na região dos bairros Jardim São Rafael e Jardim Tangará, afirmou que sua sogra, teria encontrado uma cobra da espécie Jararaca.

A mulher reside próximo à praça do Cristo e o réptil estaria tentando entrar na casa dela. O Corpo de Bombeiros foi acionado, capturou a cobra e a libertou em seu habitat natural.

O morador salientou que ficou assustado, pois muitas crianças brincam naquela região e a cobra capturada seria venenosa.

