Escolas Estaduais não terão aula nesta terça (15) data em que celebra o Dia do Professor

15 Out 2024 - 09h05

15 Out 2024 - 09h05 Por Redação Sâo Carlos Agora

A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, publicou a resolução SEDUC nº 72, de 14 de outubro de 2024, que altera o calendário escolar, estabelecendo o dia 15 de outubro, data em que celebra o dia do Professor, como dia não letivo em toda a rede estadual de ensino.

De acordo com o documento, a decisão foi tomada em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que determina o cumprimento de no mínimo 200 dias letivos.

As escolas deverão reorganizar seus calendários escolares, para atender a norma conforme a resolução SEDUC nº 59 de 2023.

A nova resolução entrou em vigor ontem, 14 de outubro de 2024.

