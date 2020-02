Escola do Caic passa por revitalização durante o Carnaval

Funcionários trabalham para dar mais conforto e qualidade de vida para alunos do Caic - Crédito: Divulgação

A Secretaria de Educação da Prefeitura de São Carlos está realizando desde sábado de Carnaval, 22, uma revitalização completa no Centro Municipal de educação Infantil Dario Rodrigues, escola localizada no prédio do Caic no bairro Cidade Aracy.

Os trabalhos começaram com a construção de uma nova caixa de esgoto com válvula de retenção na parte externa da escola, além da drenagem dos tanques de areia com a colocação de areia nova nos porquinhos infantis.

A parte interna da unidade está recebendo nova pintura, inclusive com reparo e pintura também dos pisos. Os banheiros receberam pias e vasos sanitários novos. Toda parte elétrica do Cemei está sendo substituída.

"Estamos aproveitando esses dias de feriado prolongado para fazer esse trabalho para não atrapalhar as aulas e também por questões de segurança tanto dos alunos, como dos funcionários e professores", justifica o secretário de Educação, Nino Mengatti.

De acordo com o diretor de Manutenção da SME, Roberto Rado, o telhado da escola também está recebendo uma lavagem especial. "Já a parte externa vai receber nova pintura em uma segunda etapa de serviço em data também que não atrapalhe as aulas. Essa primeira etapa acaba até o próximo fim de semana".

O Cemei Dario Rodrigues atende 380 crianças em dois períodos na educação infantil.

