Escola de São Carlos é selecionada para o 1º Prêmio de Aprendizagem Solidária

A Escola Estadual Professor Sebastião de Oliveira Rocha, da Diretoria de Ensino de São Carlos, foi selecionada para o 1o Prêmio de Aprendizagem Solidária – Experiências que transformam, que tem o objetivo de Identificar, reconhecer e valorizar práticas de aprendizagem que promovam ações de solidariedade.

O projeto selecionado é sobre o desperdício de alimentos. De acordo com a professora de Química da escola, Bárbara Rodrigues, as cinco integrantes Maria Julia Salvador Porcino, Mariana Franco, Iris da Silva Santos, Fernanda Sant’Ana e Rebeca Prates, fizeram um levantamento na escola para ver o nível de desperdício da merenda em 2019.

De acordo com a docente, a pesquisa observou que o Ensino Fundamental é o que mais coloca comida em excesso no prato e, pensando nesta problemática, os alunos lançaram um cardápio virtual para que os estudantes pudessem ver antes o que seria servido de merenda na escola diariamente e, assim, evitar o desperdício. Na mesma ideia foi incluído um informativo de se alimentar bem. Neste ano, durante o II Technovation Summer School, o sonho do aplicativo foi realizado.

“A minha maior alegria é enviar mensagem no grupo e falar para as meninas que elas conquistaram mais uma, mostrar que o trabalho está dando frutos, e que com eles podem chegar longe. Para nós professoras, não há alegria maior”, ressalta a docente.

O resultado da premiação será divulgado no dia 26 de novembro

