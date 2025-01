Equipes de limpeza iniciam trabalhos no Cidade Aracy e Santa Felícia

Equipes realizam limpeza nas ruas de São Carlos - Crédito: divulgação

Os serviços de limpeza, capinação, roçagem e varrição de vias está sendo realizado durante essa semana na região do grande Cidade Aracy, Santa Felícia e Jardim Paulistano.

A limpeza no Aracy começou pelos canteiros centrais das principais avenidas, como Regit Arab e pelo Parque Linear "Alex da Silva -Teté", localizado na avenida João Martins com 400 metros de comprimento, com playground, ciclofaixa, academia ao ar livre, bancos e lixeiras. Outras áreas públicas localizadas na região continuam recebendo o serviço.

No bairro Santa Felícia a limpeza começou pelas praças localizadas na Rua Domingos Diegues. Assim como no Cidade Aracy outras vias públicas do bairro também vão receber os serviços. No Jardim Paulista a limpeza teve início pela Rua Carlos Del Nero e pelas praças do bairro. Outras equipes estão trabalhando em outras praças da cidade. Essa semana foi atendida a Praça Outubro Rosa, localizada no Jardim Ricetti.

O trabalho de limpeza começou no dia 3 de janeiro pelo circuito das marginais e pelas avenidas centrais da cidade, seguindo para o Calçadão da General Osório, Praça do Mercado Municipal e em toda a extensão das ruas Episcopal e 9 de Julho, praças da Catedral, da Coronel Salles, da XV de Novembro e do Kartódromo. Outras equipes fizeram a limpeza na região da Vila Prado, começando pela rua Larga e avenida Sallum.

Em todos os locais está sendo realizada a capinação e o ensacamento em bags da massa verde coletada, além da raspagem de barro, varrição, limpeza de lixeiras e coleta de galhos. Para a realização completa dos serviços estão sendo utilizados equipamentos como giro zero, trator, roçadeira, pá, enxada, rastelo e big bags.

A coordenação dos trabalhos é da Secretaria de Conservação e Qualidade Urbana. A realização dos serviços é da Celebre, empresa da capital paulista contratada no final de dezembro de 2024, quando recebeu a ordem de serviço para início dos trabalhos, porém com os recessos do Natal e do ano novo as atividades ficaram paralisadas, sendo retomados com força total nesse início de ano.

